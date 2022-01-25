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Хорватия отзовет своих военных из НАТО в случае конфликта РФ и Украины

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Хорватский президент Зоран Миланович заявил в понедельник, что Хорватия отзовет своих военных, входящих в состав сил НАТО, в случае осложнения ситуации вокруг Украины.

По его словам, которые приводит хорватская телерадиокомпания ХРТ, "Хорватия в случае эскалации не только не пошлет, но отзовет всех хорватских военных до последнего".

По его словам, хорватских военных не будет в зоне боевых действий, сообщает RTL.

"Это не связано ни с Украиной, ни с Россией, это связано с динамикой внутренней политики США", - продолжил он.

"Необходимо прийти к договоренностям, которые будут учитывать интересы безопасности России", - отметил Миланович.

Хорватия НАТО РФ Украина

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