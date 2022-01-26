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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 23:30Заразились
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Певец Элтон Джон заразился коронавирусом

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Британский певец Элтон Джон заразился коронавирусом COVID-19. Об этом он сам сообщил в своем инстаграме.

По словам артиста, он переносит заболевание в легкой форме, потому что вакцинировался и сделал бустерную прививку от коронавируса.

Также Элтон Джон проинформировал о переносе на неопределенный срок двух концертов, которые должны были пройти в Далласе 25 и 26 января. При этом артист ожидает, что к следующему шоу, которое запланировано на 29 января в Арканзасе, он успеет выздороветь.

"Перенос шоу - это всегда огромное разочарование, и я приношу извинения каждому, кто из-за этого испытал неудобство, но я забочусь о безопасности себя и моей команды", - говорится в сторис в инстаграме певца.

Элтону Джону 74 года. Он находится в туре Farewell Yellow Brick Road, который должен стать последним в его музыкальной карьере.

Хроника коронавируса. Январь.

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Элтон Джон Коронавирус

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