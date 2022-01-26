ЕС рассматривает санкции против РФ в случае ограничения поставок газа

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Евросоюз изучает вариант с введением новых санкций против России, если она ограничит поставки газа, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на неназванных официальных лиц ЕС.

По данным агентства, речь идет о сценарии, при котором Москва ограничивает газовый экспорт в Европу в качестве средства давления.

Кроме того, новые ограничительные меры в адрес России могут быть введены при проведении кибератак и кампаний по дезинформации. Источники Bloomberg пояснили, что такое развитие событий может произойти на фоне напряженной ситуации вокруг Украины.

Вместе с тем Bloomberg ранее сообщало со ссылкой на документы, оказавшиеся в распоряжении этого агентства, что Германия добивается исключений для энергетического сектора при возможном введении санкций против РФ из-за ситуации вокруг Украины. Так, если будет принято решение запретить российским банкам осуществлять расчеты по операциям в долларах, правительство Германии хотело бы, чтобы такие ограничения не касались энергетики.