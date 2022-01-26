Bloomberg сообщил о попытках ФРГ исключить энергетический сектор из санкций против РФ

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Правительство Германии настаивает на исключении для энергетического сектора, если будет принято решение запретить российским банкам осуществлять расчеты по операциям в долларах США в рамках санкций в случае эскалации на Украине, сообщает Bloomberg со ссылкой на документы, оказавшиеся в распоряжении агентства.

Германия обеспокоена, что если не сделать исключения, поставки энергии в Европу могут оказаться под угрозой, говорится в одном из документов.

При этом осведомленный источник агентства отметил, что такое исключение не предотвратит потенциальных мер против трубопровода "Северный поток 2".

По данным собеседников агентства, другие крупные западноевропейские страны солидарны с Германией. Они отметили, что ряд крупных европейских стран также стремились добиться исключения в рамках обсуждения санкций и настаивали на переходных периодах до вступления ограничительных мер в полную силу, а также на защите существующих контрактов.

Один из чиновников заявил, что, исходя из обсуждений, последовавших за распространением документов с предложениями, исключение для энергетического сектора, скорее всего, будет частью окончательного пакета санкций, согласованных с США, которые будут применены в случае вторжения России на Украину.

По информации агентства, в случае "военной агрессии против суверенного государства и серьезного нарушения международного права, угрожающего европейскому миру и безопасности", Германия готова подписать пакет, который может включать полную заморозку активов и запрет на операции для избранной группы российских банков, дальнейшие ограничения в отношении суверенного долга и ограничения на рынке капитала для государственных предприятий, а также ограничения рынка капитала для некоторых российских государственных предприятий.

Кроме того, по данным Bloomberg, Берлин поддержит ограничения на импорт отдельных российских металлов и химических веществ, а также ограничения на экспорт некоторых предметов роскоши и высокотехнологичных товаров, ужесточение ограничений на товары, которые могут использоваться как в гражданских, так и в военных целях.

В числе прочего Германия согласна на запреты на поездки и замораживание активов, нацеленные на олигархов, а также ограничения на инвестиции в России.

Обсуждение возможных финансовых санкций против РФ происходит на фоне обеспокоенности стран Запада передвижением российских войск у границы с Украиной. Они считают, что Россия может планировать вторжение в эту страну. Россия неоднократно заявляла, что не планирует агрессии против соседнего государства.