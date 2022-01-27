В Днепре солдат-срочник расстрелял караул

Стрелявший сбежал с автоматом

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - В Днепре на территории "Южного машиностроительного завода" солдат-срочник расстрелял караул и сбежал c автоматом Калашникова, сообщило МВД Украины. Пять человек погибли, еще пять были ранены.

Одна из раненых умерла, несмотря на оказанную ей медицинскую помощь, отметили в МВД. Из пресс-релиза Нацгвардии Украины следует, что погибли четверо, еще пять были ранены, все они охраняли территорию завода. Затем Нацгвардия уточнила данные и сообщила о пятерых погибших и пяти раненых.

Разыскивается военнослужащий Нацгвардии Артемий Рябчук 2001 года рождения. Его мотивы неизвестны.

Солдат-срочник открыл стрельбу в 3:40 27 января (4:40 по Москве).

В Днепре для розыска Рябчука введен полицейский план "Сирена". Полиция и нацгвардия подняты по тревоге. В город приехал командующий Нацгвардией Николай Балан.

В Нацгвардии добавили, что территория "Южмаша" оцеплена и патрулируется.