В Днепре солдат-срочник расстрелял караул
Стрелявший сбежал с автоматом
Москва. 27 января. INTERFAX.RU - В Днепре на территории "Южного машиностроительного завода" солдат-срочник расстрелял караул и сбежал c автоматом Калашникова, сообщило МВД Украины. Пять человек погибли, еще пять были ранены.
Одна из раненых умерла, несмотря на оказанную ей медицинскую помощь, отметили в МВД. Из пресс-релиза Нацгвардии Украины следует, что погибли четверо, еще пять были ранены, все они охраняли территорию завода. Затем Нацгвардия уточнила данные и сообщила о пятерых погибших и пяти раненых.
Разыскивается военнослужащий Нацгвардии Артемий Рябчук 2001 года рождения. Его мотивы неизвестны.
Солдат-срочник открыл стрельбу в 3:40 27 января (4:40 по Москве).
В Днепре для розыска Рябчука введен полицейский план "Сирена". Полиция и нацгвардия подняты по тревоге. В город приехал командующий Нацгвардией Николай Балан.
В Нацгвардии добавили, что территория "Южмаша" оцеплена и патрулируется.
🇺🇦⚡️Видео с места расстрела нацгвардейцев в Днепре.— Zilla (@Zilla57826895) January 27, 2022
МВД официально о расстреле на Южмаше в Днепре: 27 января в 3.40 на территории Южного машиностроительного завода "Южмаш" произошла трагедия. pic.twitter.com/WU5NfBAgA6