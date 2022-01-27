Фигуранта дела о расстреле людей на "Южмаше" задержали

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Солдата-срочника Артемия Рябчука, которого обвиняют в расстреле сослуживцев в караульном помещении на "Южмаше", задержали в Днепропетровской области, сообщил в фейсбуке глава МВД Украины Денис Монастырский. Задержание провел спецназ полиции.

В пресс-службе МВД уточнили, что подозреваемый открыл огонь сразу после того, как ему выдали оружие.

Министр пообещал, что задержанного привлекут к ответственности по всей строгости закона.

Он распорядился сформировать комиссию, которая займется выяснением мотивов стрелявшего и обстоятельств, которые привели к тому, что 21-летний солдат начал стрелять по сослуживцам. В частности, комиссия проверит, как он проходил медкомиссию и каково было его психическое состояние, когда он получил разрешение на ношение оружия.

По итогам работы комиссии Монастырский пообещал сделать выводы, включая кадровые решения.

Ранее МВД и Нацгвардия Украины сообщили, что ранним утром Рябчук начал стрелять из автомата Калашникова по караульным на территории завода "Южмаш", а затем сбежал вместе с оружием. Погибли пять человек, в том числе одна женщина, гражданская, были ранены еще пятеро.

По факту расстрела людей Государственное бюро расследований Украины открыло уголовно производство об умышленном убийстве.