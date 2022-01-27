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Фигуранта дела о расстреле людей на "Южмаше" задержали

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Солдата-срочника Артемия Рябчука, которого обвиняют в расстреле сослуживцев в караульном помещении на "Южмаше", задержали в Днепропетровской области, сообщил в фейсбуке глава МВД Украины Денис Монастырский. Задержание провел спецназ полиции.

В пресс-службе МВД уточнили, что подозреваемый открыл огонь сразу после того, как ему выдали оружие.

Министр пообещал, что задержанного привлекут к ответственности по всей строгости закона.

Он распорядился сформировать комиссию, которая займется выяснением мотивов стрелявшего и обстоятельств, которые привели к тому, что 21-летний солдат начал стрелять по сослуживцам. В частности, комиссия проверит, как он проходил медкомиссию и каково было его психическое состояние, когда он получил разрешение на ношение оружия.

По итогам работы комиссии Монастырский пообещал сделать выводы, включая кадровые решения.

Ранее МВД и Нацгвардия Украины сообщили, что ранним утром Рябчук начал стрелять из автомата Калашникова по караульным на территории завода "Южмаш", а затем сбежал вместе с оружием. Погибли пять человек, в том числе одна женщина, гражданская, были ранены еще пятеро.

По факту расстрела людей Государственное бюро расследований Украины открыло уголовно производство об умышленном убийстве.

Днепр Украина МВД Нацгвардия Южмаш Артемий Рябчук Денис Монастырский

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