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В Англии отменяют обязательный масочный режим и санитарные пропуска

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Меры по борьбе с COVID-19 значительно ослаблены на территории Англии с четверга, сообщает BBC News.

В частности, отменяется обязательное использование защитных санитарных масок, больше не потребуются и COVID-пропуска. "Наши вакцины, тестирование и противовирусные препараты являются мощной гарантией защиты и позволяют нам осторожно восстановить больше свобод ", - приводит BBC News слова главы Минздрава Великобритании Саджида Джавида.

Джавид заявил, что упомянутые меры могут быть отменены, поскольку был достигнут значительный успех в вакцинации и появилось больше понимания, как лечить заболевания, вызванные коронавирусом.

Официальный представитель премьер-министра Бориса Джонсона в свою очередь заявил, что ношение маски теперь будет личным делом каждого.

Однако в некоторых магазинах сообщили, что продолжат просить людей использовать маски. В поездах пассажиры также должны будут носить маски, но не принудительно.

Великобритания Англия коронавирус

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