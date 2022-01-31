В Британии вернулись к обсуждению обязательной COVID-вакцинации медперсонала

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - В Великобритании вновь возвращаются к обсуждению темы необходимости обязательной вакцинации против COVID-19 для медицинского персонала, и в частности, рассматривается возможность пересмотра этого решения, сообщает в понедельник Sky News.

"Я не могу предопределить решение, которое будет принято, но очевидно, что мы понимаем нынешние реалии, и это открывает возможность взглянуть на это (обязательную вакцинацию - ИФ) снова", - сказал главный секретарь казначейства Великобритании Саймон Кларк.

Ранее издание Daily Telegraph сообщало, что в понедельник министр здравоохранения Саджид Джавид встретится с министрами, состоящими в комитете по операциям, связанным с коронавирусом и, как ожидается, подтвердит отказ от меры. Сообщается, что власти могут прекратить политику обязательной вакцинации медицинского персонала, так как штамм "омикрон" вызывает менее тяжелое течение болезни, чем другие штаммы.

Королевский колледж врачей общей практики и Королевский колледж медсестер призвали сдвинуть крайний срок для вакцинации медперсонала, который был назначен на апрель, а Британская медицинская ассоциация призывала к "срочной оценке воздействия" того, как политика обязательной вакцинации повлияет на численность сотрудников сферы здравоохранения.

При этом 24 января в министерстве здравоохранения Великобритании говорили о том, что планов по отмене обязательной вакцинации нет, а сам Джавид 25 января заявил, что задумываться о политике борьбы с коронавирусом правильно, однако вакцинация для передового медперсонала является "профессиональным долгом".

За весь период пандемии в Великобритании было выявлено более 16,4 млн случаев заражения коронавирусом и более 155,6 тыс. смертей от последствий заболевания. Обе дозы вакцины получили около 84% населения и почти 65% получили "бустерную" дозу.