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В Средиземноморье вошла еще одна группа больших десантных кораблей ВМФ России

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Еще одна группа из трех больших десантных кораблей ВМФ России в четверг, пройдя Гибралтар, вошла в Средиземное море, сообщили в соцсетях британские наблюдатели, публикующие их фотографии в проливе.

По имеющимся данным, в Средиземноморье вошли БДК Северного флота "Оленегорский горняк", "Георгий Победоносец" и "Петр Моргунов".

В минувшую субботу через Гибралтар также проследовали три БДК Балтийского флота - "Королев", "Минск" и "Калининград".

Как сообщало Минобороны РФ, шесть больших десантных кораблей ВМФ РФ отправились на учения в Средиземноморье.

"15 января текущего года отряд кораблей Балтийского и Северного флотов в составе шести больших десантных кораблей вышел из порта Балтийска и приступил к переходу в район проведения учения в Средиземном море", - говорилось в сообщении.

Ранее Минобороны РФ также сообщало, что ВМФ России проведет серию учений в Средиземном, Северном, Охотском морях, в северо-восточной части Атлантического океана и в Тихом океане. В учениях, которые в январе и феврале проведет Военно-морской флот России примут участие более 140 кораблей и свыше 10 тыс. военных, сообщили в Минобороны РФ.

ВМФ России Гибралтар Средиземное море

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