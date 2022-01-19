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Еще три больших десантных корабля ВМФ РФ вышли из Балтики в Северное море

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Еще одна группа из трех российских больших десантных кораблей, пройдя пролив Большой Бельт, вышла из Балтийского в Северное море, сообщил представитель вооруженных сил Швеции изданию Dagens Nyheter.

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По словам пресс-секретаря ВС Швеции Йонаса Олссона, корабли проследовали через пролив во вторник. "Они вышли днем, пройдя под мостом через пролив Большой Бельт", - сказал он.

Йоннас Олссон отметил, что теперь все шесть находившихся в Балтийском море БДК ВМФ России покинули его акваторию.

Как сообщал начальник управления совместных операций вооруженных сил Швеции генерал-лейтенант Майкл Клаэссон, в понедельник из Балтики также вышли три больших десантных корабля ВМФ России.

В интервью Sveriges Radio он указал, что российские десантные корабли вышли из Балтики с грузом. При этом генерал отметил, что пункт назначения их похода неизвестен.

Тем временем в соцсетях появились фотографии российских кораблей, которые во вторник проходили датские проливы. Наблюдатели утверждают, что это были "Оленегорский горняк", "Георгий Победоносец" и "Петр Моргунов", которые ранее пришли на Балтику с Северного флота.

В понедельник прохождение трех российских БДК зафиксировала веб-камера, установленная на мосту через пролив Большой Бельт, который соединяет датские острова Фюн и Зеландия. Среди кораблей были "Королев", "Минск" и "Калининград". Это все БДК, которые в настоящее время находятся в строю в составе Балтфлота.

За передвижением всех российских БДК в течение двух дней следили корабли датских ВМС.

Россия Швеция Балтийское море Северное море ВМФ РФ

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