Очередной эшелон с военной техникой отправился из Приамурья на учения в Белоруссию

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Очередной железнодорожный эшелон с техникой подразделений материально-технического обеспечения Восточного военного округа убыл из Амурской области в Белоруссию для участия в учении "Союзная решимость", сообщила в пятницу пресс-служба Минобороны России.

"По прибытию в пункт назначения личный состав совершит марш на штатной технике в заданные районы, где выполнит комплекс мероприятий по инженерному оборудованию полевых лагерей и парков боевых машин", - говорится в сообщении. Военнослужащим предстоит выполнить ряд учебных задач по предназначению на незнакомых полигонах Белоруссии.

Проверка пройдет в два этапа, на завершающем этапе спланировано совместное белорусско-российское учение "Союзная решимость - 2022".

На первом этапе до 9 февраля войска выдвинутся комбинированным способом в исходные районы и проведут комплекс мероприятий по слаживанию подразделений. В дальнейшем перебазируются в назначенные районы выполнения учебно-боевых задач. После завершения перебазирования часть авиации ВВС и войск ПВО Белоруссии и Воздушно-космических сил России приступят к совместному патрулированию воздушного пространства.

Планируется, что активная фаза проверки начнется с 10 февраля проведением совместного учения "Союзная решимость - 2022" темой, которого станет пресечение и отражение внешней агрессии в ходе ведения оборонительной операции, а также противодействие терроризму и защита интересов Союзного государства.

На втором этапе основное внимание будет уделено ведению оборонительных действий на назначенных рубежах по прикрытию государственной границы Белоруссии, в том числе на южном направлении, отработке учебно-боевых задач по огневому поражению вторгшегося противника, контрнаступательных действий.

Практические действия войск пройдут на полигонах "Домановский", "Гожский", "Обуз-Лесновский", "Брестский" и "Осиповичский", а также отдельных участках местности, расположенных на территории Республики Беларусь. Планируется задействовать аэродромы "Барановичи", "Лунинец", "Лида" и "Мачулищи".