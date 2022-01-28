Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 03:18Заразились
на 27.01В России 11 404 617+88 816В мире 362 510 675+3 875 457

Очередной эшелон с военной техникой отправился из Приамурья на учения в Белоруссию

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Очередной железнодорожный эшелон с техникой подразделений материально-технического обеспечения Восточного военного округа убыл из Амурской области в Белоруссию для участия в учении "Союзная решимость", сообщила в пятницу пресс-служба Минобороны России.

"По прибытию в пункт назначения личный состав совершит марш на штатной технике в заданные районы, где выполнит комплекс мероприятий по инженерному оборудованию полевых лагерей и парков боевых машин", - говорится в сообщении. Военнослужащим предстоит выполнить ряд учебных задач по предназначению на незнакомых полигонах Белоруссии.

Проверка пройдет в два этапа, на завершающем этапе спланировано совместное белорусско-российское учение "Союзная решимость - 2022".

На первом этапе до 9 февраля войска выдвинутся комбинированным способом в исходные районы и проведут комплекс мероприятий по слаживанию подразделений. В дальнейшем перебазируются в назначенные районы выполнения учебно-боевых задач. После завершения перебазирования часть авиации ВВС и войск ПВО Белоруссии и Воздушно-космических сил России приступят к совместному патрулированию воздушного пространства.

Планируется, что активная фаза проверки начнется с 10 февраля проведением совместного учения "Союзная решимость - 2022" темой, которого станет пресечение и отражение внешней агрессии в ходе ведения оборонительной операции, а также противодействие терроризму и защита интересов Союзного государства.

На втором этапе основное внимание будет уделено ведению оборонительных действий на назначенных рубежах по прикрытию государственной границы Белоруссии, в том числе на южном направлении, отработке учебно-боевых задач по огневому поражению вторгшегося противника, контрнаступательных действий.

Практические действия войск пройдут на полигонах "Домановский", "Гожский", "Обуз-Лесновский", "Брестский" и "Осиповичский", а также отдельных участках местности, расположенных на территории Республики Беларусь. Планируется задействовать аэродромы "Барановичи", "Лунинец", "Лида" и "Мачулищи".

Белоруссия Амурская область Минобороны России

Новости

В Белом доме заявили, что Байден не предупреждал Зеленского о "неизбежном" вторжении РФ

Количество раненых в перестрелке на киргизско-таджикской границе выросло до 11

Зеленский подписал указ об увольнении командующего Нацгвардии

В Пентагоне заявили, что США продолжат оказывать помощь Украине

В Пентагоне заявили, что США продолжат оказывать помощь Украине

Чижов назвал политизацию украинского вопроса противоречащей экономическим интересам РФ и ЕС

Чижов назвал политизацию украинского вопроса противоречащей экономическим интересам РФ и ЕС

Байден заверил Зеленского в готовности к мерам реагирования в случае нападения РФ

Фон дер Ляйен заявила, что в ЕС обсуждают отключение РФ от SWIFT и остановку СП-2

Фон дер Ляйен заявила, что в ЕС обсуждают отключение РФ от SWIFT и остановку СП-2

Киргизия и Таджикистан договорились о прекращении огня и отводе военных от границы

Пхеньян заявил об испытании баллистической ракеты большой дальности

Зеленский и Байден обсудили деэскалацию конфликта в Донбассе и согласовали общие действия

Зеленский и Байден обсудили деэскалацию конфликта в Донбассе и согласовали общие действия
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });