Российские комплексы "Панцирь-С" прибыли на учения в Белоруссию

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Дивизион комплексов ПВО малой дальности "Панцирь-С" прибыл из России в Белоруссию для участия в совместном учении "Союзная решимость-2022", сообщили в Минобороны РФ.

"Очередной железнодорожный эшелон доставил на станцию разгрузки дивизион зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С" Восточного военного округа", - заявили в министерстве обороны.

По данным ведомства, после разгрузки личный состав совершит марш на штатной технике в заданные районы и заступит на учебное боевое дежурство по противовоздушной обороне в составе Единой региональной системы ПВО Белоруссии и России.

"Подразделения Вооруженных сил Российской Федерации, задействованные в проверке сил реагирования Союзного государства, продолжают передислокацию в Республику Беларусь", - добавили в Минобороны РФ.

Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь" был разработан КБ приборостроения им. Шипунова, холдинг "НПО "Высокоточные комплексы". Он предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов от средств воздушного нападения в любой погодно-климатической и радиоэлектронной обстановке днем и ночью. Комплекс может осуществлять защиту обороняемого объекта от наземных и надводных угроз.​​​​​​

Россия и Белоруссия проводят проверку сил реагирования Союзного государства. На первом этапе - до 9 февраля - проводится передислокация и создание группировок войск. На втором этапе - с 10 по 20 февраля - будет проведено совместное учение "Союзная решимость-2022". В учениях будут задействованы почти все Вооруженные силы Белоруссии, а также части Восточного военного округа, Воздушно-космических сил и Воздушно-десантных войск России.

Совместные военные маневры России и Белоруссии не должны вызывать обеспокоенности, в том числе в контексте ситуации вокруг Украины, заявил 19 января замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "С Белоруссией у нас союзное государство, есть соответствующие планы, эти планы должны выполняться. Проводятся разного рода мероприятия, среди этих мероприятий бывают и внезапные проверки, и многое другое", - сказал он.

Маневры проходят на фоне кризиса в отношениях России и НАТО. США, другие страны НАТО и Украина заявляли о концентрации российских войск у украинской границы и об угрозе российского вторжения. Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов заявил, что у России нет никаких агрессивных планов.