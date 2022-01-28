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Великобритания и ЕС рассматривают санкции против новых газовых проектов РФ

Великобритания и ЕС рассматривают санкции против новых газовых проектов РФ
Фото: Ozge Elif Kizil/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Великобритания и Европейский союз рассматривают возможность введения санкций в отношении новых газодобывающих проектов России, в случае если Москва пойдёт на агрессию в отношении Киева, пишет Financial Times со ссылкой на источники.

Это первый случай, когда Европа задумалась об ограничениях для газодобывающей отрасли РФ, которая обеспечивает 40% потребностей региона в этом виде топлива.

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Ожидается, что разрабатываемые при поддержке США меры подорвут финансирование и поставки технологий для новых проектов по добыче газа на территории России, сообщили источники. Они войдут в более широкий пакет санкций, жесткость которых будет зависеть от масштаба возможной агрессии со стороны Москвы.

Подобный шаг рассматривается в качестве способа давления на одну из ключевых отраслей в российской экономике. В то же время он позволит избежать резких негативных последствий для европейского газового рынка.

"Готовность Европы нанести удар по долгосрочным перспективам добычи российского газа является чем-то доселе невиданным, - сказал Джеймс Уоддел из EnergyAspects. - Такая мера будет болезненной для РФ, поскольку она отразится на действительно важной для страны отрасли, и в то же время Европа не будет пилить сук, на котором сидит, пытаясь ограничить экспорт в краткосрочной перспективе".

Великобритания ЕС Россия

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