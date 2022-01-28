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Фон дер Ляйен заявила, что в ЕС обсуждают отключение РФ от SWIFT и остановку СП-2

Фон дер Ляйен заявила, что в ЕС обсуждают отключение РФ от SWIFT и остановку СП-2
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявляет, что Евросоюз обсуждает все возможные санкции, включая исключение России из системы SWIFT, равно как и остановку "Северного потока-2", если Москва вторгнется в Украину.

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Об этом она заявила в интервью CNN, обнародованном на сайте в четверг. В статье, в которой приводятся слова президента Еврокомиссии, сказано, что, "когда речь идет о санкциях, включая убийство обсуждаемого трубопровода "Северный поток-2" и исключение России из SWIFT, сети с высоким уровнем безопасности, которая объединяет тысячи финансовых учреждений по всему миру, - если Москва вторгнется в Украину, со стола ничего не убрано (ничего не снято с обсуждения)".

"Я хочу быть предельно ясной - ничего не убрано из обсуждения", - сказала фон дер Ляйен в эксклюзивном интервью CNN, когда ее спросили о том, отменит ли ЕС предполагаемую энергетическую сделку.

Президент ЕК напомнила, что "Комиссия отвечает за разработку, формирование и разработку санкций", указав на то, что "Россия зависит от торговли с Европейским союзом, а ЕС обладает значительным экономическим рычагом", так как между РФ и ЕС осуществляется около 40% торговли. По словам фон дер Ляйен Евросоюз также является крупнейшим иностранным инвестором в России - "75% прямых иностранных инвестиций поступает из него".

Еврокомиссия Урсула фон дер Ляйен Евросоюз

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