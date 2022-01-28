Рогозин обсудил с послом Кубы размещение станций ГЛОНАСС на острове

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил о встрече с послом Кубы в России Хулио Пенья.

"Сегодня встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Куба в Российской Федерации Хулио Антонио Гармендия Пенья. Обсудили вопросы развития сотрудничества в космической сфере, в частности работу размещенных на острове российских наземных станций ГЛОНАСС и дистанционного зондирования Земли", - написал Рогозин в своем телеграм-канале.

"Поступающая на них информация с российских и зарубежных космических аппаратов имеет реальную научную и практическую ценность и востребована у российских и кубинских потребителей", - отметил он.

Как сообщалось в годовом отчете "Роскосмоса" за 2019 года, 2 октября 2019 года на Кубе была введена в опытную эксплуатацию станция системы ГЛОНАСС.

"Роскосмос" рассматривает Кубу, Шпицберген и станцию Беллинсгаузен в Антарктиде в качестве мест размещения станций слежения системы предупреждения об опасных ситуациях на орбите. Соответствующий госконтракт опубликован на портале госзакупок. Среди изучаемых мест дислокации также указывается Мексика, Индонезия, Мадагаскар, Эквадор, Эфиопия, Вьетнам, Кабо-Верде, Кирибати, Бразилия, Аргентина, Чили.