"Роскосмос" потратит 3,5 млрд руб. на разработку малогабаритных спутников ГЛОНАСС

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Госкорпорация "Роскосмос" разрабатывает малогабаритную версию спутников ГЛОНАСС, которые можно будет запускать по три за раз, следует из данных портала госзакупок.

"В процессе данной работы должен быть разработан проектный облик малого навигационного космического аппарата, изготовлен его функциональный макет, сформирован научно-технический задел в том числе в области цифровых методов для проектирования и сопровождения цикла новых перспективных навигационных космических аппаратов, при помощи цифровых двойников, сокращения сроков и затрат на их создание и поддержание штатного состава орбитальной группировки", - говорится в материалах портала.

В документе отмечается, что "первичные оценки показали возможность создания МНКА, решающего только навигационные задачи, массой до 550 кг, способного формировать навигационное поле в частотных диапазонах L1/L2/L3".

Как следует из документации, создание подобных аппаратов позволит "осуществлять групповые запуски по 3 КА с космодромов "Плесецк" и "Восточный" с использованием существующих головных обтекателей ракеты-носителя "Союз-2.1б".

Стоимость работ составит 3,57 млрд рублей, они должны быть завершены к 15 марта 2026 года.

Последнее поколение спутников навигационной системы - аппараты "ГЛОНАСС-К" имеют массу в 935 кг.