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Лукашенко заявил, что не "забронзовел" и готов уйти на покой

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что предлагаемые изменения Конституции не делаются под него, а сам он готов уйти на покой.

"Ни под кого Всебелорусское народное собрание не создается, тем более под действующего президента. Примете решение - действующий президент пойдет на покой, все, он уже сделал свое дело. Сочтете нужным, чтобы я еще что-то сделал в этой стране - вы скажете. Я не забронзовел, вы всегда можете прямо в лоб мне сказать, что я должен делать или не делать", - заявил Лукашенко во время послания народу и парламенту в пятницу в Минске.

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Двоевластия в Белоруссии при новой Конституции не будет, заверил он. "Настал период, когда нам с вами надо научиться жить по закону. Если мы будем свято соблюдать Конституцию и законы, никакого двоевластия не будет. Но взаимный контроль должен быть, потому что мы не знаем, кто будет следующим президентом", - сказал Лукашенко. А "одурманить народ", по его словам, можно.

Всебелорусское народное собрание - это не надуманная форма власти, это не из космоса взятая структура, продолжил Лукашенко. Всебелорусское народное собрание станет настоящим народным вече, заявил он.

"В трудные периоды это народное вече спасало нашу страну, вразумляло тех, кто хотел разрушить наше государство", - подытожил Лукашенко.

Белоруссия Александр Лукашенко

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