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Всебелорусское народное собрание могут наделить правом объявлять импичмент

Всебелорусское народное собрание могут наделить правом объявлять импичмент
Фото: Dan Kitwood/Getty Images

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Согласно обнародованному для всенародного обсуждения проекту изменений и дополнений в Конституцию Белоруссии, президентом страны не может быть один и тот же человек более двух сроков подряд, а сместить его с должности можно решением Всебелорусского народного собрания (ВНС).

"Президент может быть смещен с должности Всебелорусским народным собранием в случае систематического или грубого нарушения Конституции либо совершения государственной измены или иного тяжкого преступления", - говорится в проекте конституции.

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Там также указано, что предложение о выдвижении обвинения президенту и смещении его с должности вносится Всебелорусскому народному собранию по инициативе не менее одной трети от полного состава Палаты представителей или не менее 150 тысяч граждан республики, обладающих избирательным правом. Расследование обвинения организуется Всебелорусским народным собранием.

"Решение Всебелорусского народного собрания о смещении президента с должности принимается после получения заключения Конституционного суда о наличии фактов систематического или грубого нарушения президентом Конституции в случае, если президент обвиняется в таком нарушении Конституции", - говорится в проекте.

Решение Всебелорусского народного собрания о смещении президента с должности считается принятым, если за него проголосовало большинство от полного состава собрания.

В документе также прописано, что в случае вакантности должности президента или невозможности исполнения им своих обязанностей по основаниям, предусмотренным Конституцией, его полномочия до принесения присяги вновь избранным президентом переходят к председателю Совета Республики.

Координация работ по сбору и обобщению откликов граждан по проекту изменений и дополнений в Конституцию, вынесенному для всенародного обсуждения, проводится Национальным центром правовой информации. Мнения граждан по проекту изменений и дополнений в Конституцию Белоруссии, а также возможные предложения направляются в Национальный центр правовой информации.

Белоруссия

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