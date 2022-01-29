Зеленский обсудил с Макроном дальнейший дипломатический диалог

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонной беседы с французским коллегой Эммануэлем Макроном подчеркнул необходимость дальнейшего дипломатического диалога и призвал к продолжению организации встреч и переговоров, благодаря которым уменьшается эскалация.

"Мы рады восстановлению работы Нормандского формата - это один из шагов ради мира. Пока существует благоприятный климат для диалога, нужно наполнять время встречами и переговорами. Пока продолжаются дипломатические усилия, вероятность дальнейшей эскалации уменьшается", - написал Зеленский в своем инстаграме вечером в пятницу.