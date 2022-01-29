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Министр обороны США обсудил Украину с коллегами из Германии и Франции

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Министр обороны США Ллойд Остин в ходе телефонных бесед с германским коллегой Кристиной Ламбрехт и французским Флоранс Парли обсудили вопросы, связанные с ситуацией вокруг Украины, говорится в пресс-релизах, распространенных Пентагоном.

Во время разговора с Ламрехт стороны обсудили "озабоченности в связи с продолжающимся неспровоцированным наращиванием военной мощи России вблизи и на Украине". Они "подчеркнули решительную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", а также обсудили "недавние дипломатические контакты с Россией".

Министры заявили, что Россия должна "свернуть с опасного пути" и предупредили, что она "столкнется с серьезными последствиями в случае дальнейшего вторжения на Украину".

Остин и европейские министры подчеркнули важность сохранения единства НАТО и сдерживания на восточном фланге альянса "перед лицом потенциальной российской агрессии", говорится в сообщении.

Также глава Пентагона поблагодарил Парли "за лидерство Франции в области сдерживания на восточном фланге".

Страны Запада обеспокоены наращиванием и передвижением российских войск у границы с Украиной. Они считают, что Россия может планировать вторжение в эту страну. Россия неоднократно заявляла, что не планирует агрессии против соседнего государства.

США Германия Франция Украина Россия

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