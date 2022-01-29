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Южная Корея подготовит план действий для своих граждан на Украине при осложнении ситуации

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - МИД Южной Кореи сообщил в субботу, что направит в посольство на Украине трех представителей ведомства для подготовки плана действий для граждан страны на случай осложнения геополитической ситуации, информирует Yonhap.

По данным агентства, решение принято после того, как глава МИД Южной Кореи Чун Ый Ен провел виртуальные консультации с главами южнокорейских дипломатических миссий в России, на Украине и других странах.

По данным МИД Южной Кореи, сейчас на территории Украины находятся примерно 440 граждан страны, значительное число из них в Киеве.

Южная Корея Украина

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