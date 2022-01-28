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Минфин Южной Кореи создал группу реагирования в связи с ситуацией вокруг Украины

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Южная Корея создала целевую группу для подготовки к потенциальным экономическим последствиям продолжающейся напряженности между Россией и Украиной для местной экономики и финансового рынка, сообщило министерство финансов страны в пятницу.

"По прогнозам, ситуация окажет ограниченное влияние на корейскую экономику в краткосрочной и прямой перспективе, учитывая, что объем торговли страны как с Россией, так и с Украиной невелик, и страна обеспечила достаточные запасы сырья и сельскохозяйственных культур", - говорится в сообщении министерства.

Министр финансов Хон Нам Ки провел совещание с соответствующими министрами для оценки ситуации в пятницу и объявил о плане активизации целевой группы. В нее войдут должностные лица министерств промышленности, иностранных дел и сельского хозяйства, Банка Кореи и других ведомств.

Отмечается, что целевая группа будет отвечать за ежедневный мониторинг ситуации и проводить совещания два раза в неделю для поиска контрмер. Основываясь на результатах, правительство подготовит исчерпывающие ответы в следующем месяце, сообщили в министерстве.

Как подчеркнули в ведомстве Россия является 12-м по величине торговым партнером Южной Кореи, а Украина занимает 64-е место.

"Однако в случае ухудшения ситуации есть опасения, что это окажет большее влияние на местный финансовый рынок и экономику", - отметили в министерстве.

Южная Корея Украина Минфин Южной Кореи Россия

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