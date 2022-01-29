Захват аэропорта Алма-Аты связали с прилетом в Казахстан боевиков

Они могли прилететь в страну под видом гастарбайтеров, отметил глава республики

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Захват аэропорта в начале января в Алма-Ате был организован, чтобы обеспечить проход в город прилетевших под видом гастарбайтеров боевиков. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

"Боевики организовали захват аэропорта в Алма-Ате. Сейчас следствие показывает, что аэропорт был захвачен для того, чтобы обеспечить проход через него граждан, прилетевших из одного центрально-азиатского города, это были подготовленные боевики, командиры. Они, естественно, прилетели под видом гастарбайтеров, их провели через пограничные стойки, запустили в город и приступили к руководству операцией", - сказал Токаев в интервью государственному телеканалу "Хабар 24".

Боевиков, руководивших беспорядками в Казахстане, интересовали не материальные ценности, а материалы уголовных дел и досье на силовиков, добавил Токаев.

"Этих людей, естественно, материальные ценности не интересовали. Они руководили атаками на административные здания, их интересовали уголовные дела, досье на сотрудников правоохранительных органов. Это была тщательно спланированная операция по своей сути террористическая с привлечением боевиков из-за рубежа", - рассказал он.

В начале января мирные митинги, начавшиеся в городе Жанаозене, переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. В некоторых регионах начались погромы, нападения на административные здания, отделения полиции, магазины. По состоянию на 25 января, в производстве следственно-оперативных групп находилось более 2 тыс. уголовных дел, по ним арестованы свыше 800 человек.