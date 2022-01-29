Токаев отметил, что миротворцы ОДКБ не произвели ни одного выстрела в Казахстане

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Миротворческий контингент ОДКБ за время проведения миссии в Казахстане не применял оружие, а только отвечал за охрану стратегических объектов, заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев.

"Миротворческий контингент ОДКБ, прибыв в Казахстан, не произвел ни одного выстрела", - сказал он в интервью гостелеканалу "Хабар 24", показанном в субботу.

"С самого начала была достигнута договоренность о том, что этот контингент будет выполнять функции обеспечения, то есть, охрану стратегических объектов. С остальными вопросами мы сами разберемся. Нам нужен был тыл", - отметил Токаев.

Никаких предварительных условий при отправке миротворческого контингента ОДКБ в Казахстан не было, добавил он.

"Я ответственно говорю, что никаких разговоров с Владимиром Владимировичем Путиным (президентом РФ - ИФ), а их было немало, они были продолжительные, относительно того, что мы, дескать, потом рассчитаемся, естественно, не было. И никаких предварительных условий со стороны Кремля тоже не было", - подчеркнул Токаев.

Президент напомнил, что Казахстан, в 1992 году участвовал в создании ОДКБ. "Обращаясь к ОДКБ, я же не обращался к посторонним людям, я фактически обращался к самому себе и к своим союзникам. Во-вторых, привлечение миротворческого контингента ОДКБ было исполнено в соответствии с договорными документами", - отметил Токаев.

Глава государства считает, что "сама весть о прибытии миротворцев в Казахстан сыграла очень важную психологическую и устрашающую роль для бандитов".

Ситуация в Казахстане обострилась 2 января, когда в городе Жанаозене на западе страны начались митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ. Затем они переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. Как заявляли власти страны, этим воспользовались бандиты и террористы, в некоторых регионах начались погромы, нападения на административные здания, отделения полиции, магазины. Больше всего пострадал самый крупный город страны - Алма-Ата. С 5 по 19 января в республике действовал режим чрезвычайного положения.

По просьбе Токаева в страну были направлены силы ОДКБ. 19 января миротворцы ОДКБ завершили миссию.

В ходе беспорядков погибли 227 человек, из них 19 - сотрудники правоохранительных органов, военнослужащие.

По состоянию на 25 января, в производстве следственно-оперативных групп находилось более двух тысяч уголовных дел, по ним арестованы свыше 800 человек.