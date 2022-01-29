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В Азербайджане ведут поиск офицера, заблудившегося на границе с Арменией

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Минобороны Азербайджана сообщает, что в Кельбаджарском направлении ведутся поиски пропавшего азербайджанского военнослужащего.

"Из-за резкой смены погодных условий и метели на участке Алагеллер Кельбаджарского района четверо военнослужащих - старший лейтенант Багиров Фуад, младший сержант Гусейнов Джавад, солдат Гусейнов Машаллах и солдат Керимов Ясин потерялись, заблудшись в этом районе.

"Были приняты незамедлительные меры по розыску военнослужащих. В результате утром 29 января были найдены младший сержант Дж.Гусейнов, солдат М.Гусейнов и солдат Я.Керимов. они доставлены в военный госпиталь в Кельбаджаре и взяты под наблюдение врачей. Ведутся поисково-спасательные работы по поиску старшего лейтенанта Ф. Багирова", - отмечает ведомство.

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