Минобороны Азербайджана заявило об обстреле позиций армянскими военными

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Министерство обороны Азербайджана сообщило об очередном обстреле позиций азербайджанских военных в Кельбаджарском районе со стороны ВС Армении.

"23 февраля в 03:55 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в населенном пункте Йухары Шорджа Басаркечярского района без какой-либо на то причины подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии, дислоцированные в населенном пункте Зяйлик Кяльбаджарского района", - сообщили в Минобороны.

В ведомстве отметили, что ответным огнем враг был подавлен.