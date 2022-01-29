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Токаев заявил, что беспорядки в Казахстане планировались профессионалами

А во время акций протеста в стране орудовали накачанные наркотиками боевики

Токаев заявил, что беспорядки в Казахстане планировались профессионалами
Фото: Pavel Pavlov/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Все этапы январских событий в Казахстане были спланированными, считает президент страны Касым-Жомарт Токаев.

"Это была спланированная акция, причем все этапы беспорядков, начиная с мирных протестов, они действительно были, и заканчивая убийствами и мародерством - это была целостная операция, задуманная профессионалами и исполненная ими", - заявил Токаев в интервью гостелеканалу "Хабар24", показанном в субботу.

Следствие показывает, что бандиты, орудовавшие в Казахстане в начале января, были под воздействием наркотиков, заявил также Токаев.

"Сильно пострадали ребята - десантники, которые не имели при себе орудия и были вооружены лопатками и дубинками. Они (бандиты - ИФ) их раздели и использовали в качестве живого щита для атаки на резиденцию президента. Использовали женщин. Вообще, следствие показывает, что бандиты, которые участвовали в боевых действиях, были под воздействием наркотиков", - сказал президент.

Сейчас многие боевики и их главари покинули Алма-Ату, ушли в подполье, рассказа президент. "Есть факты, когда они сбривают бороды, меняют внешность, превращаются в гражданских лиц. Если их арестовывают, они кричат, что они случайные прохожие, но так не бывает. Масштаб погромов вы видели, будучи в Алма-Ате. И вдруг все становятся случайными прохожими", - отметил президент.

Протесты в Казахстане

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Алма-Ата
Хроника 03 – 29 января 2022 годаМассовые протесты в Казахстане
Казахстан Касым-Жомарт Токаев

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