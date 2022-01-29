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Франция допустила наращивание своих войск в Румынии из-за украинского кризиса

Франция допустила наращивание своих войск в Румынии из-за украинского кризиса
Министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли
Фото: Chesnot/Getty Images

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли высказалась за диалог и дипломатическое решение украинского кризиса, напомнив при этом о готовности Франции развернуть в Румынии военную силу.

"Диалог продолжается, и мы убеждены, что именно через диалог, через дипломатические и политические решения мы должны разрешить этот конфликт", - заявила глава оборонного ведомства в субботу в эфире радиостанции France Inter.

"Президент республики вместе с другими руководителями мобилизовал все силы, чтобы прийти к деэскалации", - сказала министр.

При этом она напомнила высказывание главы государства Эмманюэля Макрона, что "Франция готова, если НАТО примет такое решение, развернуть военные элементы в Румынии, соседней с Украиной стране".

По ее словам, вопрос об этом будет в ближайшее время обсуждаться членами НАТО.

Франция НАТО Украина Россия Флоранс Парли

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