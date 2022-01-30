Что случилось этой ночью: воскресенье, 30 января

Возможное размещение французских войск в Румынии, ошибочный выстрел тюменского полицейского в человека, поставки оружия на Украину Великобританией и США

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Франция допустила наращивание своих войск в Румынии из-за украинского кризиса. Министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли высказалась за диалог и дипломатическое решение, но напомнила, что Париж готов развернуть военный контингент в соседней с Украиной стране.

- Тюменский полицейский выстрелил в человека, приняв его за зверя. По предварительным данным, 22 января сотрудник полиции в свой выходной день в лесу под Тюменью проверял охотничье ружье. Во время прицеливания он заметил движение в кустах, выстрелил, после чего услышал крик человека и обнаружил раненого мужчину.

- ВВС США и Британии в январе совершили не менее 15 рейсов на Украину для доставки оружия. На следующей неделе в Киеве ожидают прибытие новых американских самолетов с военно-технической помощью.

- Февральские учения ВМФ РФ перенесли за пределы исключительной экономической зоны Ирландии. Такое решение было принято, чтобы не мешать ирландскому рыбному бизнесу. Министр иностранных дел и обороны Ирландии Саймон Ковени поприветствовал перенос учений.

- В Эстонии тысячи домов остались без электричества из-за шторма. Непогода также затруднила авиационное и дорожное движение. В частности, был вынужден вернуться назад самолет из Краснодара с командой баскетболистов кубанского "Локомотива".