Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 02:59Заразились
на 29.01В России 11 615 779+113 122В мире 369 955 862+3 661 349

Что случилось этой ночью: воскресенье, 30 января

Возможное размещение французских войск в Румынии, ошибочный выстрел тюменского полицейского в человека, поставки оружия на Украину Великобританией и США

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Франция допустила наращивание своих войск в Румынии из-за украинского кризиса. Министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли высказалась за диалог и дипломатическое решение, но напомнила, что Париж готов развернуть военный контингент в соседней с Украиной стране.

- Тюменский полицейский выстрелил в человека, приняв его за зверя. По предварительным данным, 22 января сотрудник полиции в свой выходной день в лесу под Тюменью проверял охотничье ружье. Во время прицеливания он заметил движение в кустах, выстрелил, после чего услышал крик человека и обнаружил раненого мужчину.

- ВВС США и Британии в январе совершили не менее 15 рейсов на Украину для доставки оружия. На следующей неделе в Киеве ожидают прибытие новых американских самолетов с военно-технической помощью.

- Февральские учения ВМФ РФ перенесли за пределы исключительной экономической зоны Ирландии. Такое решение было принято, чтобы не мешать ирландскому рыбному бизнесу. Министр иностранных дел и обороны Ирландии Саймон Ковени поприветствовал перенос учений.

- В Эстонии тысячи домов остались без электричества из-за шторма. Непогода также затруднила авиационное и дорожное движение. В частности, был вынужден вернуться назад самолет из Краснодара с командой баскетболистов кубанского "Локомотива".

Новости по теме

Новости

Тысячи людей на Восточном побережье США остались без электричества из-за снежного шторма

Тысячи людей на Восточном побережье США остались без электричества из-за снежного шторма

Великобритания активизирует дипломатические усилия для урегулирования украинского кризиса

Пандемия коронавируса

В Оттаве прошли протесты против антиковидных ограничений

В Оттаве прошли протесты против антиковидных ограничений

В Эстонии тысячи домов остались без электричества из-за шторма

Февральские учения ВМФ РФ перенесли за пределы исключительной экономической зоны Ирландии

Запуск ракеты SpaceX с итальянским спутником двойного назначения перенесли в третий раз

Запуск ракеты SpaceX с итальянским спутником двойного назначения перенесли в третий раз

ВВС США и Британии в январе совершили не менее 15 рейсов на Украину для доставки оружия

Франция допустила наращивание своих войск в Румынии из-за украинского кризиса

Франция допустила наращивание своих войск в Румынии из-за украинского кризиса
Массовые протесты в Казахстане

Токаев объяснил отключение интернета во время протестов борьбой с фейками

Токаев пообещал быть президентом Казахстана не более двух сроков

Токаев пообещал быть президентом Казахстана не более двух сроков
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });