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МИД РФ назвал "маразмом" ажиотаж в западных СМИ вокруг ситуации на Украине

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Внешнеполитическое ведомство России прокомментировало в субботу вечером антироссийский сюжет швейцарского телеканала SRF "Россия стягивает свои войска к границе с Украиной", оценив его как "очередную страшилку для несведущей аудитории".

"Ажиотаж в западных СМИ вокруг российско-украинских отношений достиг точки кипения - или, лучше сказать, крайней стадии маразма. Материалы один другого абсурднее, но всех превзошла швейцарская телерадиовещательная компания SRF", - говорится в комментарии МИД, размещенном на его сайте.

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В сюжете швейцарского телеканала говорилось, что "Россия перебрасывает огромные силы на границу с Украиной" и "за тысячи километров из Сибири пригнали военную технику, в том числе и танки". При этом в качестве иллюстрации приводится нарезка с отработки учебных задач на полигонах подразделениями общевойскового объединения ЮВО, отмечают на Смоленской площади.

"Делая такие громкие, пугающие западного зрителя заявления, журналист, видимо, всё-таки имеет в виду подготовку к оборонительным российско-белорусским учениям "Союзная решимость-2022", в которых принимают участие подразделения Восточного военного округа, говорится в комментарии МИД РФ.

"Услышали звон, да не поняли, где он. Зато поспешили склепать очередную страшилку для несведущей аудитории, которую годами кормят такими вот фейками", - заметили во внешнеполитическом ведомстве.

Отмечая непрофессионализм швейцарских телевизионщиков, в МИД РФ посоветовали обратиться к Минобороны России. "Там вас и картой пользоваться научат, и с фактурой познакомят. Расскажут, что такое проверка оборонного потенциала", - подчеркивается в комментарии.

"Хочется посоветовать господину (Дэвиду) Науэру (корреспонденту SRF в России - ИФ) вылезти, наконец, из своей скорлупы, открыть для себя просторы интернета и зайти на kremlin.ru. Президент России неоднократно, подробно и терпеливо (для таких вот "журналистов") говорил о наших принципиальных позициях", - информирует МИД.

Там добавили, что детально о российских внешнеполитических подходах регулярно рассказывает и глава МИД Сергей Лавров. "Буквально вчера Сергей Викторович в интервью четырём радиостанциям сказал "чёрным по белому": "Если это зависит от Российской Федерации, войны не будет. Мы войн не хотим". Так что вопросы "будет ли война?" пора уже начать задавать по другим адресам - Вашингтону, Брюсселю, Киеву", - отмечают в российском внешнеполитическом ведомстве.

Украина Россия МИД РФ

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