Патрушев назвал заявления об угрозе Украине со стороны РФ "полной нелепостью"

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Россия не хочет воевать с Украиной, никакой угрозы со стороны Москвы нет, заявил в воскресенье секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

"В настоящее время говорят о том, что Россия угрожает Украине - полная нелепость, нет никакой угрозы", - сказал он журналистам после возложения цветов на мемориальном Пискаревском кладбище в память о жертвах блокады Ленинграда.

"Не хотим мы войны, она нам совершенно не нужна, - подчеркнул Патрушев. - Те, кто ее навязывают, особенно с Запада, они преследуют какие-то свои корыстные измышления, а мы должны доводить информацию, что нам такое развитие событий не подходит".

"Сами украинцы, уже в том числе официальные лица, заявляют, что никакой угрозы нет. Но американские официальные лица утверждают, что угроза есть, и они готовы драться, предоставляя оружие, до последнего украинца. Их не волнует - будут какие потери с каждой из сторон или не будут", - сказал он.

Как сообщалось, Россия перебрасывает войска в Белоруссию для участия в совместных маневрах "Союзная решимость-2022". В них будут задействованы почти все Вооруженные силы Белоруссии, а также части Восточного военного округа, Воздушно-космических сил и Воздушно-десантных войск РФ.

Учения проходят на фоне кризиса в отношениях России и НАТО. США, другие страны НАТО и Украина заявляли о концентрации российских войск у украинской границы и об угрозе российского вторжения.

28 января министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что на границе с Украиной находятся около 112 тыс. военных РФ, а вместе с морской и авиационной компонентой их число достигает около 130 тыс.

"Какие учения? Они же все умеют, они же говорят, что у них мощная армия - зачем сейчас учения именно здесь? Почему на этой территории? Почему на этих границах? Вы же понимаете, что это риски, что все реагируют, это действительно опасно... Может быть любая провокация. Большое скопление войск - просто большие риски", - заявил украинский президент Владимир Зеленский в пятницу.

По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, альянс готов к любому варианту развития событий вокруг Украины, в том числе вооруженному конфликту, но считает, что лучшим вариантом станет дипломатическое урегулирование ситуации.

28 января на Украину прибыл очередной борт с боеприпасами из США - четвертый по счету самолет доставил 81 тонну боеприпасов различного калибра в рамках военно-технической помощи для усиления обороноспособности Украины. Член Палаты представителей Марк Грин отметил на пресс-брифинге в Киеве, что "еще больше летального оружия будет поставлено, включая Javelin и Stinger".

Ранее посольство США на Украине сообщило, что 22 января на Украину поступила первая часть военной помощи от США, груз включал около 200 тыс. фунтов летального оружия, в том числе боеприпасы.