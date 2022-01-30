Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:06Заразились
на 29.01В России 11 615 779+113 122В мире 369 955 862+3 661 349

Экипажи танков Т-72Б3 ЮВО провели ночные "дуэли" в Адыгее во время учений

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Танкисты военной базы Южного военного округа в Адыгее провели ночные бои на современных танках Т-72Б3 в рамках занятий по оперативной и боевой подготовке, сообщает пресс-служба ЮВО.

В сообщении уточняется, что маневры проводили экипажи военной базы 49-й общевойсковой армии ЮВО, дислоцированной в Абхазии.

Отмечается, что танкисты продемонстрировали навыки ведения боевых действий, применяя метод "танковых дуэлей", когда одна бронемашина находится в засаде, а вторая действует на удалении до 4 км, скрытно меняя огневые позиции.

Участники "дуэли" обнаруживали танк соперника, брали его на прицел и поражали управляемой ракетой. Для оперативной оценки действий танкистов каждый элемент боя сопровождался докладами руководителю занятий по средствам связи.

Помимо этого, во время танковых поединков экипажи совершенствовали навыки маневрирования в реальной боевой обстановке, выбора наиболее эффективных огневых позиций и маскировки, боевой стрельбы по неподвижным и движущимся целям из орудий Т-72Б3.

Мероприятия оперативной и боевой подготовки проводятся под руководством командующего войсками ЮВО генерала армии Александра Дворникова по плану зимнего периода обучения.

Южный военный округ Адыгея

Новости по теме

Новости

В Эстонии тысячи домов остались без электричества из-за шторма

Февральские учения ВМФ РФ перенесли за пределы исключительной экономической зоны Ирландии

Запуск ракеты SpaceX с итальянским спутником двойного назначения перенесли в третий раз

Запуск ракеты SpaceX с итальянским спутником двойного назначения перенесли в третий раз

ВВС США и Британии в январе совершили не менее 15 рейсов на Украину для доставки оружия

Франция допустила наращивание своих войск в Румынии из-за украинского кризиса

Франция допустила наращивание своих войск в Румынии из-за украинского кризиса
Массовые протесты в Казахстане

Токаев объяснил отключение интернета во время протестов борьбой с фейками

Токаев пообещал быть президентом Казахстана не более двух сроков

Токаев пообещал быть президентом Казахстана не более двух сроков
Массовые протесты в Казахстане

Токаев отметил, что миротворцы ОДКБ не произвели ни одного выстрела в Казахстане

Массовые протесты в Казахстане

Токаев заявил, что беспорядки в Казахстане планировались профессионалами

Токаев заявил, что беспорядки в Казахстане планировались профессионалами

Венгрия не намерена размещать у себя дополнительные силы НАТО

Венгрия не намерена размещать у себя дополнительные силы НАТО
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });