Экипажи танков Т-72Б3 ЮВО провели ночные "дуэли" в Адыгее во время учений

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Танкисты военной базы Южного военного округа в Адыгее провели ночные бои на современных танках Т-72Б3 в рамках занятий по оперативной и боевой подготовке, сообщает пресс-служба ЮВО.

В сообщении уточняется, что маневры проводили экипажи военной базы 49-й общевойсковой армии ЮВО, дислоцированной в Абхазии.

Отмечается, что танкисты продемонстрировали навыки ведения боевых действий, применяя метод "танковых дуэлей", когда одна бронемашина находится в засаде, а вторая действует на удалении до 4 км, скрытно меняя огневые позиции.

Участники "дуэли" обнаруживали танк соперника, брали его на прицел и поражали управляемой ракетой. Для оперативной оценки действий танкистов каждый элемент боя сопровождался докладами руководителю занятий по средствам связи.

Помимо этого, во время танковых поединков экипажи совершенствовали навыки маневрирования в реальной боевой обстановке, выбора наиболее эффективных огневых позиций и маскировки, боевой стрельбы по неподвижным и движущимся целям из орудий Т-72Б3.

Мероприятия оперативной и боевой подготовки проводятся под руководством командующего войсками ЮВО генерала армии Александра Дворникова по плану зимнего периода обучения.