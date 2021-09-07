Более 30 танковых экипажей ЮВО выполнили в горах Южной Осетии боевые стрельбы

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Танковые экипажи военной базы Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в республике Южная Осетия, выполнили боевые стрельбы по движущимся мишеням с применением беспилотных летательных аппаратов, сообщил во вторник журналистам начальник пресс-службы ЮВО полковник Вадим Астафьев.

"Более 30 танковых экипажей выполнили стрельбу из пушек современных танков Т-72Б3 штатным снарядом, а также из крупнокалиберного зенитного пулемета по появляющимся и движущимся мишеням, имитирующим движущийся танк, противотанковый гранатометный расчет и безоткатное артиллерийское орудие на дистанциях от 300 до 2 тыс. м по координатам, полученным от беспилотников", - сказал Астафьев.

По данным пресс-службы, стрельбы проводились как в дневное, так и в ночное время.

"Механики-водители выполнили упражнения по вождению по пересеченной местности с преодолением естественных препятствий, а также противотанковых рвов и заграждений", - добавили в округе.

В ЮВО одновременно проводится четыре двусторонних батальонных и одно полковое тактических учений на общевойсковых полигонах, расположенных на Ставрополье, в Ростовской области, Чеченской республике, Волгоградской области и Крыму. Участие в них принимает около 10 тыс. военнослужащих, задействовано порядка 800 единиц вооружения и техники, включая, танки, боевые машины пехоты, артиллерийские орудия и реактивные системы залпового огня. "В целях межвидового взаимодействия от объединения ВВС и ПВО ЮВО привлечено более 40 самолетов и вертолетов армейской и оперативно-тактической авиации", - говорится в сообщении.