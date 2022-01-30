Число заразившихся COVID-19 в мире превысило 372,5 млн человек

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро воскресенья достигло 372 510 413, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 5 658 016 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.

Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявлено 74 235 709 инфицированных COVID-19, число летальных исходов составило 883 934.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 41 092 522, а число умерших от последствий заражения вирусом - 494 091.

На третьем месте по количеству случаев COVID-19 находится Бразилия, где заразились 25 256 198 человек, из них скончались 626 870.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро воскресенья 728,2. В США на 1 млн жителей скончались 2 715 человек, Индии - 353, Бразилии - 2 915.