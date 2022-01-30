Евросоюз работает над вопросом возможных альтернатив российскому газу

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - ЕС готов к работе с США, Азербайджаном и Катаром по теме покупки у них газа в случае прекращения поставок этого энергоресурса из России. Об этом в воскресенье заявил глава европейской дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"Мы должны быть готовы на случай, если дипломатия не принесет плодов", - написал он в своем блоге, рассуждая о напряженности между РФ и Украиной.

"Мы рассматриваем разные варианты и сценарии. В том числе, работу с такими партнерами как США, Катар и Азербайджан по теме поставок газа на случай, если Россия решит снизить или вообще прекратить поставки", - отметил Боррель.

Ранее на этой неделе президент США Джо Байден и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявили, что взаимодействуют как раз по теме альтернативных поставок газа в Европу в случае нападения РФ на Украину.