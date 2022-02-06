Боррель заявил, что цены на энергоносители подстегнули инфляцию в Европе

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель признал, что РФ повысила устойчивость перед экономическими санкциями Запада, в то время как Европа остается зависимой от поставок российского газа.

"В последние годы Россия повысила свою устойчивость к экономическим санкциям, увеличив свои валютные резервы, больше, чем мы сделали для повышения нашей способности противостоять возможным перебоям в поставках газа", - написал он в своем блоге перед вылетом в Вашингтон, где в понедельник будет вместе с госсекретарем США Энтони Блинкеном председательствовать на заседании Энергетического совета ЕС-США.

Боррель призвал срочно рассмотреть возможность разработки стратегических запасов газа в ЕС и возможность совместной закупки топлива, отметив, что цена природного газа в Европе в шесть-десять раз выше, чем год назад, и это уже привело к росту инфляции в конце 2021 года.

"Если цены на энергоносители останутся высокими в течение 2022 года, подпитывая более высокую инфляцию, это серьезно повлияет на восстановление после пандемии", - подчеркнул Боррель.

Он объявил, что трансатлантическая безопасность в области энергетики будет темой на Энергетическом совете ЕС-США. По мнению главы европейской дипломатии, в условиях "тяжелого кризиса" в отношениях Запада с Россией это стало проблемой не только цены, но и безопасности поставок. Боррель также напомнил, что Россия в прошлом уже использовала энергоносители в политических целях.

"В последние недели, несмотря на то, что Россия строго выполняла свои договорные обязательства, российский государственный (концерн - ИФ) "Газпром" отказался направить дополнительные поставки для пополнения европейских хранилищ, что еще больше усилило нервозность на рынке", - констатировал дипломат.

"Вместе с США мы выступаем против использования энергоснабжения в качестве оружия и геополитического рычага. Мы привержены обеспечению энергетической безопасности ЕС и наших соседей, включая Молдову, Украину и Западные Балканы", - подчеркнул Боррель.

Отправной точкой своей энергетической стратегии Брюссель по-прежнему считает "Европейский зеленый курс" и реформу энергетики в свете чрезвычайной климатической ситуации и "не позволит текущим событиям сбить (ЕС - ИФ) с этого пути". Однако в краткосрочной перспективе ЕС будет решать проблему безопасности газоснабжения через диверсификацию маршрутов и источников импорта.

"США уже являются крупнейшим поставщиком сжиженного природного газа (СПГ) в Европу, и в ближайшие месяцы мы активизируем наше сотрудничество, чтобы обеспечить безопасность газоснабжения. Помимо США, мы также ведем переговоры с Норвегией, Катаром, Азербайджаном, Алжиром и другими странами о расширении поставок СПГ. Нам также придется быстро работать, чтобы лучше интегрировать в европейский энергетический рынок Пиренейский полуостров, который фактически остается энергетическим островом в Европе, но имеет больше мощностей по приему СПГ, чем другие европейские страны", - сообщил он.