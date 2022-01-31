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Финляндия намерена отменить все COVID-ограничения в феврале

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Финляндия начнет с 1 февраля смягчать коронавирусные ограничения, в течение месяца все они будут отменены, заявила в понедельник премьер-министр Санна Марин.

"В частности, с начала февраля прекратится введенный в конце пограничный контроль для прибывающих в Финляндию из стран Шенгенской зоны", - приводит ее слова портал телерадиовещания Yle.

Внутренний пограничный контроль был вновь введен в конце декабря после быстрого распространения омикрона. Ранее внутренний пограничный контроль действовал с весны 2020 года до лета 2021 года в связи с ухудшением эпидемиологический ситуации

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В настоящее время действует требование предъявлять на границе сертификат вместе с отрицательным результатом теста на коронавирус. С 1 февраля въехать в страну можно будет как по сертификату о вакцинации или перенесенном заболевании, так и по справке об отрицательном результате теста, сделанного не позднее чем за 72 часа до пересечения границы. Это требование будет действовать для всех родившихся до 2006 года.

Послабления распространятся на рестораны и мероприятия, где риск распространения коронавируса считается низким. Региональным и местным властям были выданы инструкции отказаться с 1 февраля от закрытия помещений и мероприятий с низким уровнем риска, включая театры и спортивные залы.

С начала февраля ресторанам будет разрешено работать до 21:00 вместо нынешних 18:00. Подача алкоголя должна будет прекращаться не позднее 20:00 (сейчас она прекращается в 17:00).

Бары и питейные заведения будут по-прежнему закрываться в 18:00 и прекращать подачу алкоголя в 17:00.

Финляндия коронавирус

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