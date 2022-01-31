Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 19:08Заразились
на 31.01В России 11 861 077+124 070В мире 374 686 907+2 133 507

Австралийцам рекомендовано срочно покинуть Украину

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Посольство Австралии в Киеве рекомендует своим гражданам не ездить на Украину, а австралийцам, находящимся в стране, покинуть ее в кратчайшие сроки.

"Мы рекомендуем австралийцам не ездить на Украину из-за риска вооруженного конфликта. Члены семей сотрудников нашего посольства уехали. Мы призываем австралийцев, находящихся на Украине, выезжать сейчас на коммерческом или другом частном транспорте. Авиаперелеты могут быть приостановлены в кратчайшие сроки", - написал посол Австралии на Украине Брюс Эдвардс в своем твиттере в понедельник.

Как сообщается на сайте консульской информации правительства Австралии, министерство иностранных дел и торговли открыло регистрационный портал для граждан Австралии, находящихся на Украине, где они могут зарегистрировать свое местонахождение из соображений безопасности. В сообщении подчеркивается, что условия безопасности могут измениться вскоре.

"Консульские услуги и наша способность оказывать консульскую помощь австралийцам могут быть ограничены в связи с обстоятельствами в регионе", - говорится в сообщении.

Австралия Украина

Новости
Пандемия коронавируса

Премьер-министр Канады Трюдо заразился коронавирусом

Премьер-министр Канады Трюдо заразился коронавирусом

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Пандемия коронавируса

Лунный Новый год в странах Азии отметят скромно из-за "омикрона"

Лунный Новый год в странах Азии отметят скромно из-за "омикрона"

США подготовили санкции против близких к Кремлю россиян на случай нападения РФ на Украину

Российский оппозиционер Гудков сообщил, что его депортируют из Грузии

Украина с начала отопительного сезона снизила запасы газа в ПХГ на 40%

Украина с начала отопительного сезона снизила запасы газа в ПХГ на 40%

Путин в Китае проведет переговоры только с Си Цзиньпином из-за ситуации с COVID

Путин в Китае проведет переговоры только с Си Цзиньпином из-за ситуации с COVID
Пандемия коронавируса

Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 374 млн

Что случилось этой ночью: понедельник, 31 января

Власти Британии могут заморозить активы российских компаний и физлиц

Власти Британии могут заморозить активы российских компаний и физлиц
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });