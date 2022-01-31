Австралийцам рекомендовано срочно покинуть Украину

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Посольство Австралии в Киеве рекомендует своим гражданам не ездить на Украину, а австралийцам, находящимся в стране, покинуть ее в кратчайшие сроки.

"Мы рекомендуем австралийцам не ездить на Украину из-за риска вооруженного конфликта. Члены семей сотрудников нашего посольства уехали. Мы призываем австралийцев, находящихся на Украине, выезжать сейчас на коммерческом или другом частном транспорте. Авиаперелеты могут быть приостановлены в кратчайшие сроки", - написал посол Австралии на Украине Брюс Эдвардс в своем твиттере в понедельник.

Как сообщается на сайте консульской информации правительства Австралии, министерство иностранных дел и торговли открыло регистрационный портал для граждан Австралии, находящихся на Украине, где они могут зарегистрировать свое местонахождение из соображений безопасности. В сообщении подчеркивается, что условия безопасности могут измениться вскоре.

"Консульские услуги и наша способность оказывать консульскую помощь австралийцам могут быть ограничены в связи с обстоятельствами в регионе", - говорится в сообщении.