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Небензя назвал вмешательством заявления США о перемещении российских войск

Постпред России в ООН исключил возможность вторжения на Украину

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Россия выступает против проведения заседания Совета безопасности ООН по Украине и считает заявления США на этот счет вмешательством в свои внутренние дела, заявил в Совбезе постпред России в ООН Василий Небензя.

"Российская Федерация запрашивает проведение процедурного голосования по предложению провести этот митинг по инициативе Соединенных Штатов", - сказал дипломат.

Он отметил, что США в своем предложении о созыве заседания указали, что "рассматривают расположение российских войск на российской же территории в качестве угрозы международному миру и безопасности".

"Это является не только неприемлемым вмешательством во внутренние дела нашего государства, но и попыткой введения в заблуждение международного сообщества относительно истинного положения дел в регионе, а также причин существующей глобальной напряженности", - подчеркнул постпред.

По его словам, заседание Совбеза ООН предлагается созвать "из-за домыслов и безосновательных обвинений", которые Россия неоднократно опровергала.

Предлагаемый США открытый формат и крайне провокационная тема заседания делает запрашиваемую встречу "классическим примером мегафонной дипломатии, работы на публику", добавил Небензя.

"Стремление наших американских коллег нагнетать истерию вокруг своих же утверждений о якобы готовящейся российской агрессии, задействуя в том числе трибуну Совбеза, ставит наших коллег по Совету безопасности в крайне неудобное положение. Не меньший вред это нагнетание истерии наносит самой Украине", - отметил он.

Коллег по Совбезу он призвал не поддерживать предложение США о проведении заседания. Тем не менее, в результате процедурного голосования было принято решение, что заседание состоится - 10 членов СБ ООН проголосовали "за", Россия и Китай - "против", еще три страны воздержались (для проведения заседания была необходима поддержка 9 стран).

Разговоры о возможности войны между Россией и Украиной Небензя считает провокационными сами по себе.

"Наши западные коллеги говорят о необходимости деэскалации, но прежде всего сами нагнетают напряженность риторикой и провоцируют эскалацию, - отметил он. - Вы как будто призываете к этому, хотите и ждете, когда это произойдет. Как будто вы хотите сделать реальностью ваши домыслы. Это, несмотря на то, что мы постоянно опровергаем эти обвинения, и это при том, что ни одной угрозы о планируемом вторжении на Украину из уст кого-либо из российских политиков или общественных деятелей за все это время не прозвучало".

"Я хочу задать вопрос не только нашим коллегам из США, но и тем, кто упоминал это, откуда взялась цифра в 100 тысяч военнослужащих, которые расположены, как вы утверждаете, на российско-украинской границе (хотя это не так)? Мы нигде эту цифру не называли и не подтверждали", - сказал дипломат. По его словам, российские военные находятся в местах своей дислокации, где они были и раньше, "а вовсе не на российско-украинской границе".

Обращаясь к журналистам, Небензя отметил, что они увязывают переговоры Москвы с НАТО и США о гарантиях европейской и глобальной безопасности с так называемым "нападением на Украину", как будто если переговоры провалятся, произойдет вторжение. Он подчеркнул, что исключает такую возможность.

Василий Небензя Украина ООН США

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