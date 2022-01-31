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Вашингтон ждет переброску 30 тысяч российских военных в Белоруссию

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Руководство России может планировать усиление своего военного присутствия в Белоруссии в районе границы с Украиной и в начале февраля разместить там больше 30 тысяч военных, заявила постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд.

По ее словам, у Вашингтона есть данные, которые указывают на возможность таких перемещений войск. Сейчас в Белорусии находится уже около 5 тысяч российских военных, а также "баллистические ракеты малой дальности, спецподразделения, силы ПВО", утверждает дипломат.

Ранее Минск и Москва сообщали о переброске российских военных в Белоруссию ради учений.

Томас-Гринфилд также выразила надежду, что Россия выберет путь дипломатии при урегулировании кризиса вокруг Украины.

"Но мы не можем лишь ждать и наблюдать, - сказала она. - Россия, конечно, может выбрать путь дипломатии. Мы рассчитываем на мир и на диалог, мы не хотим конфронтации, но мы проявим решительность, быстроту и единодушие в случае вторжения России на Украину".

Дипломат подчеркнула, что в случае полномасштабного вторжения России на Украину последствия будут "ужасающими".

"В случае дальнейшего вторжения России в Украину (...) последствия будут ужасающими, потому эта встреча сегодня так важна. Война России на востоке Украины уже убила более 14 тысяч украинцев, около 3 млн украинцев, половина из которых пожилые люди и дети, нуждаются в еде, жилье и жизненно необходимой помощи. Насколько бы разрушительной не была эта ситуация, она не сравнится с гуманитарным влиянием полномасштабного вторжения, которое Россия сейчас планирует в Украине", - сказала Томас-Гринфилд.

ООН США Линда Томас-Гринфилд Украина Белоруссия

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