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Байден уведомил Конгресс о намерении назначить Катар основным союзником вне НАТО

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден направил в Конгресс письмо, в котором он объявил о своем намерении присвоить Катару статус "основного союзника вне НАТО".

"В соответствии со статьей 517 Закона об иностранной помощи 1961 года с поправками (22 U.S.C. 2321k) я уведомляю о своем намерении назначить Катар основным союзником, не входящим в НАТО", - процитировал Белый лом письмо президента Конгрессу.

Байден пояснил, что это решение принято "в знак признания многолетнего вклада Катара в возглавляемые США усилия в зоне ответственности Центрального командования США, а также наших собственных национальных интересов в углублении двустороннего сотрудничества с государством Катар в области обороны и безопасности".

Как ранее сообщало Associated Press, Байден планировал на встрече в Вашингтоне с катарским эмиром Хамадом бин Халифом Аль Тани достичь договоренности о помощи Катара в преодолении энергетического кризиса в Европе в случае введения санкций против России из-за Украины.

Наблюдатели обратили внимание, что на встрече президента и эмира с журналистами перед началом переговоров Байден начал свое короткое выступление с Украины. Он повторил тезис об "угрозах России суверенитету Украины и территориальной целостности Украины, а также основным элементам международного порядка, основанного на правилах". В качестве тем беседы он назвал как "безопасность в Персидском заливе и на Ближнем Востоке в целом", так и "обеспечение стабильности глобальных поставок энергоносителей".

США Катар Россия Украина Джо Байден

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