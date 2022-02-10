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Байден и король Саудовской Аравии обсудили проблему поставок энергоносителей в мире

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден и король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд в ходе телефонного разговора обсудили необходимость поддержания стабильности поставок энергоресурсов в мире, сообщает Белый дом.

"Оба лидера вновь подчеркнули, что США и Саудовская Аравия готовы работать над обеспечением стабильности поставок энергоносителей в мире", - говорится в сообщении, распространенном по итогам разговора.

Кроме того, как отмечает канцелярия президента США, лидеры двух стран обсудили вопросы, связанные с Ближним Востоком и Европой. Они условились, что их команды будут продолжать тесно координироваться в ближайшие недели и месяцы.

Также Байден заверил в готовности поддерживать Саудовскую Аравию в ситуациях, когда та подвергается ударам со стороны йеменских мятежников-хуситов. Президент США также пообещал собеседнику, что Вашингтон не допустит получения Ираном ядерного оружия. Байден сообщил саудовскому королю о ходе переговоров в Вене по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) - соглашения по иранскому атому.

В свою очередь, саудовское правительственное информагентство SPA сообщает, что в ходе разговора король Саудовской Аравии указал на важность сохранения баланса и стабильности на нефтяных рынках. Кроме того, Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд отметил "историческую роль" в этом вопросе соглашения ОПЕК+ и отметил важность сохранения соглашения в будущем. Сделка ОПЕК+ действует до конца 2022 года.

США Саудовская Аравия Джо Байден Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд

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