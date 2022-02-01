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Президент Бразилии не откажется от визита в Россию из-за давления США

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Президент Бразилии Жаир Болсонару не собирается отменять запланированную поездку в Россию, несмотря на недовольство и давление Вашингтона, сообщает Folha de S.Paulo со ссылкой на бразильских дипломатов.

"Бразильские дипломаты заявляют, что до настоящего момента не было никаких планов отменять поездку в Москву", - пишет газета.

Бразильские СМИ ранее сообщили, что Вашингтон, по их данным, оказывает дипломатическое давление на Бразилию с целью добиться отмены предстоящего в феврале визита Болсонару в РФ. Американские дипломаты выражают озабоченность в связи с этой поездкой, поскольку они считают, что в глазах международного сообщества она будет расценена как поддержка Бразилией политики России по отношению к Украине.

Аналогичной позиции Вашингтон придерживается и относительно визита в Россию президента Аргентины Альберто Фернандеса, ожидающегося на этой неделе.

Ранее журнал Veja сообщал, что Болсонару в ходе визита не планирует затрагивать тему отношений Украины и России. Он заявлял, что намерен посвятить поездку обсуждению торговых отношений с РФ, в частности, затронуть тему закупки удобрений у российских поставщиков.

Бразилия Жаир Болсонару Россия США

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