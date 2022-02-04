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Президент Бразилии Болсонару посетит Россию 14-17 февраля

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Президент Бразилии Жаир Болсонару намерен посетить Россию 14-17 февраля, сообщает бразильский МИД.

Эти даты фигурируют в опубликованном министерством документе, в котором говорится, какие данные участники поездки должны предоставить бразильским властям. "Визит запланирован на 14-17 февраля 2022 года", - говорится в тексте.

В четверг сам Болсонару заявил, что не намерен отказываться от поездки из-за недовольства США. "Бразилия - это Бразилия. Россия - это Россия. У меня хорошие отношения со всеми", - сказал он.

"Если меня пригласит к себе президент (Джо - ИФ) Байден, то с радостью совершу поездку в США", - добавил президент.

Во вторник газета Folha de S.Paulo сообщила, что Болсонару не собирается отменять запланированную поездку в Россию, несмотря на недовольство и давление Вашингтона.

Бразильские СМИ ранее писали, что Вашингтон оказывает дипломатическое давление на Бразилию с целью добиться отмены предстоящего в феврале визита Болсонару в РФ. Американские дипломаты выражают обеспокоенность в связи с этой поездкой, поскольку считают, что в глазах международного сообщества она будет расценена как поддержка Бразилией политики России по отношению к Украине.

Ранее журнал "Вежа" сообщал, что Болсонару в ходе визита не планирует затрагивать тему отношений Украины и России. Он заявлял, что намерен посвятить поездку обсуждению торговых отношений с РФ, в частности, обсудить закупку удобрений у российских поставщиков.

Бразилия Россия Жаир Болсонару

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