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ЕК заявила о приоритетности соответствия "Северного потока 2" законам ЕС

В то же время не исключается применение потенциальных санкций ЕС к газопроводу

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Европейскую комиссию прежде всего интересует, чтобы "Северный поток 2" соответствовал законодательству ЕС, однако в ситуации напряженности вокруг Украины не исключено, что газопровод может подпасть под санкции, утверждают в Брюсселе.

"Северный поток 2" – это проект, у которого не было экономической поддержки со стороны европейских фондов. С нашей точки зрения, это проект, который, если будет завершен, должен соблюдать европейское законодательство, в частности директиву по газу", - сообщил во вторник на брифинге в Брюсселе официальный представитель ЕК Тим Макфи.

"Ответственным за это является германский регулятор. Идет процесс, в ходе которого ожидается ряд документов. Мы (ЕК) дадим наше заключение после получения некоторых элементов этого досье, чтобы проверить соответствие проекта европейскому законодательству. Вот под таким углом рассматривается "Северный поток 2", - сказал пресс-секретарь.

Он уклонился от прямого ответа на вопрос, как намерена реагировать Еврокомиссия на газопровод "Северный поток 2" в обстановке украинского кризиса.

При этом руководитель службы официальных представителей ЕК Эрик Мамер напомнил, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, отвечая на вопрос о возможности распространения санкций ЕС на "Северный поток 2", "высказалась очень ясно, что никакие меры не исключаются в плане санкций".

Еврокомиссия ЕК ЕС Северный поток 2 СП 2

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