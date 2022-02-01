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ЕК получила от "Газпрома" часть ответов на вопросы по действиям на газовом рынке

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Еврокомиссия изучает все предположения о возможном нарушении правил конкуренции на газовом рынке ЕС в части производства и поставок. Соответствующие вопросы были разосланы в том числе российскому "Газпрому", сообщила официальный представитель ЕК Арианна Подеста.

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"Семь игроков рынка являются объектами этого изучения. Это задача с целью установления фактов. Что касается специально "Газпрома", мы уже получили часть официальных ответов, мы еще ожидаем полные ответы на нашу просьбу об информации от "Газпрома", - сказала пресс-секретарь.

Подеста добавила, что процесс изучения имеющихся данных продолжается, и она не может предсказывать результаты этой работы. "Мы изучаем ситуацию с точки зрения конкуренции и поведения игроков на газовом рынке, не нарушают ли они правила", - объяснила представитель ЕК.

В декабре 2021 года заместитель председателя ЕК Маргрете Вестагер сказала, что ЕК пока не готова делать выводы о том, злоупотребляет ли "Газпром" правилами энергетического рынка ЕС. "Мы пока собираем информацию и анализируем ее", - пояснила Вестагер.

В декабре 2021 года спотовая цена газа в Европе преодолела новую психологическую планку в $2000 за тысячу кубических метров. 1 февраля стало известно, что цена газа в Европе упала ниже $900 за тысячу кубометров на фоне роста поставок газа "Газпрома" по украинскому коридору и падению реверса в Польшу.

Еврокомиссия ЕК Газпром

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