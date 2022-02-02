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Трамп рассказал, чего добьется Россия от США в случае ненападения на Украину

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - РФ может добиться значительных уступок со стороны нынешней администрации США, если в итоге не будет предпринимать агрессивных действий против Украины, заявил бывший американский президент Дональд Трамп.

"Как минимум, они (РФ - ИФ) смогут на переговорах получить много хорошего для себя. Если они не предпримут действий (против Украины - ИФ), то Байден отдаст им все", - предположил Трамп в интервью телеканала Newsmax.

Комментируя напряженную обстановку между РФ и Украиной, Трамп заверил, что когда он был президентом США, то попросту не допускал возникновения такого рода проблем.

Отвечая на вопрос о том, что Москва планирует в отношении Украины, бывший президент заявил, что, по его мнению, "похоже, что Россия пойдет на какие-то действия". Он не стал пояснять, о каких именно действиях может идти речь.

Дональд Трамп США Украина

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