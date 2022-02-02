Британские ВВС подняли истребители на сопровождение военных самолетов РФ

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Военно-воздушные силы Великобритании в среду направили истребители Typhoon на сопровождение четырех российских военных самолетов к северу от Шотландии, сообщила телерадиокорпорация BBC.

В свою очередь в Военно-воздушных силах информацию о вылете истребителей подтвердили, но не стали указывать, на сопровождение чьих самолетов были отправлены Typhoon.

"Силы быстрого реагирования Typhoon, поднятые с военного аэродрома в Лоссимуте и поддержанные самолетом-топливозаправщиком с Брайз Нортона, были задействованы против неопознанного самолета, приближавшегося к зоне интересов Соединенного Королевства", - приводит BBC слова представителя военно-воздушных сил.

Он также отказался предоставлять дополнительную информацию об инциденте вплоть до завершения операции.

BBC News отмечает, что подобные инциденты с участием российских самолето неоднократнов происходили вблизи британского воздушного пространства. При этом BBC утверждает, что самолеты РФ часто не контактировали с местной диспетчерской службой воздушного движения и не посылали сигналов для радиолокационного обнаружения, делающих самолеты видимыми для других участников воздушного движения или диспетчерских служб на земле.