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В Польше разместят 1,7 тыс. военнослужащих США

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - В рамках усиления восточного фланга НАТО в Польшу будут перемещены 1,7 тысячи военнослужащих США, сообщил в среду глава польского правительства Матеуш Моравецкий.

"США, в соответствии с договоренностями, в ответ на усиление напряженности на Украине переместит в Польшу 1,7 тыс. своих военных", - написал он в твиттере.

Он назвал этот шаг США "жестом солидарности, очередным важным символом единства и сотрудничества демократических стран".

Ранее в среду представитель Пентагона Джон Кирби сообщил, что "примерно 2 тыс. дополнительных военнослужащих будут переведены в ближайшие дни из США в Польшу и Германию".

При этом он отметил, что это перемещение войск не имеет отношения к 8,5 тыс. военнослужащих, которые готовы к переброске в Европу. "Эти 8,5 тыс. солдат пока не размещаются, но готовы к переброске в случае распоряжения", - подчеркнул Кирби.

Польша США

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