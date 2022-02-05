Дополнительные войска США начали прибывать в Польшу

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Первый самолет с американскими военнослужащими, которых по плану США дополнительно размещают в Польше, прибыл в субботу, сообщает "Польское радио".

Борт с солдатами США приземлился утром в аэропорту Жешув-Ясенка на юго-востоке Польши.

Изначально планировалось, что и второй самолет прибудет в субботу около 14:00 по местному времени, однако позднее американская сторона приняла решение о переносе рейса на воскресенье. О причинах переноса она не сообщила.

Пентагон на этой неделе сообщил, что президент США Джо Байден официально одобрил развертывание 3 тыс. военнослужащих США в Польше, Германии и Румынии в рамках усилий по поддержке стран НАТО в Восточной Европе.

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби уточнил, что около 2 тыс. военных будут переброшены из Соединенных Штатов в Польшу и Германию. Кроме того, около 1 тыс. из базирующихся в Германии военных будут переведены в Румынию. Кирби сказал, что ротация будет осуществлена в ближайшие дни, но на непостоянной основе.

Он подчеркнул, что перебрасываемые силы не предназначены для ведения боевых действий на Украине.